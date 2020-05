Ex Ilva, lunedì 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti

GENOVA – Si estende a tutti gli stabilimenti del gruppo la mobilitazione dei lavoratori di ArcelorMittal. In occasione dell’incontro con i ministri Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo, lunedì mattina alle 11, le organizzazioni sindacali, Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato quattro ore di sciopero generale. Le modalità saranno decise dalle Rsu e dalle segreterie territoriali dei sindacati. “Il governo e ArcelorMittal scoprano le carte e si apra un tavolo di trattativa con il sindacato- chiedono Fiom, Fim e Uilm nazionali- la situazione negli stabilimenti è sempre più insostenibile. La risposta alla crisi non può essere semplicemente più cassa per tutti e zero investimenti. Meno salario, più incertezze e insicurezze sull’occupazione, sull’ambiente, sulle prospettive industriali non sono più accettabili”.

