VIDEO | Genova, Rsu ex Ilva in piazza: “No crisi di mercato, azienda vuol fare cassa”

GENOVA – “Ci siamo comportati con determinazione e senso civico, a differenza dell’atteggiamento arrogante di ArcelorMittal. Questa è la prima iniziativa pubblica in Italia e, forse, in Europa dopo il covid-19 ma non si può sempre tacere di fronte a chi abusa di tutto”. Armando Palombo, rsu di ArcelorMittal Genova, imbraccia il megafono quando la “passeggiata civile” è arrivata sotto la Prefettura, per ringraziare i circa 500 lavoratori della compostezza mantenuta. D’altronde, i cortei sono ancora vietati.

“Iniziamo a farci vedere- spiega- conoscendo la legge, non possiamo che passeggiare, ma facciamo presente i nostri problemi: una multinazionale che si fa beffa delle istituzioni visto che sabato, chiamata dal prefetto, non si è presentata. Speriamo si presenti oggi pomeriggio alle 16. Se non si presenterà neppure oggi o non ritirerà le lettere di cassa integrazione, la mobilitazione continuerà”.