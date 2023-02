La visita di Meloni in Ucraina: “Necessario essere qui, siamo con il popolo che lotta per la libertà”

ROMA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questa mattina in treno a Kiev, dopo la visita di ieri in Polonia. Ad accogliere la premier italiana, alla stazione centrale della capitale ucraina, il viceministro degli Esteri Yevhen Perebyinis.”Siamo qui per ribadire la posizione del Governo. È un onore per me essere qui”, ha detto Meloni prima di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Credo che fosse giusto e necessario esserci per ribadire la posizione del Governo italiano e per rendersi conto anche personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. Oltre a portare la solidarietà e la presenza è sempre diverso vederlo con i propri occhi” e questo, ha sottolineato la presidente del Consiglio, “penso che possa aiutare anche gli italiani a capire meglio“.

LA VISITA DI MELONI A BUCHA E IRPIN

Da Kiev la premier si è spostata a Bucha (dove ha visto il procuratore generale ucraino Andriy Kostin e gli ha detto: “Può contare sull’Italia, siamo con voi dall’inizio e ci saremo fino alla fine“) e a Irpin, per vedere con i propri occhi gli effetti della guerra che il prossimo 24 febbraio raggiungerà un anno di durata. “Immagino che colpisca anche voi – ha detto in un punto stampa con i giornalisti a Irpin – È diverso parlare di numeri, parlare di cose fredde o vedere a caldo la vita della gente distrutta senza che ci sia una ragione per questo. Penso che lei abbia visto come me i fiori con i peluche… È diverso, vale la pena di capirlo”.

MELONI: DA PUTIN PROPAGANDA, I FATTI SONO DIVERSI

“Quello che abbiamo sentito stamattina è stata una propaganda che già conosciamo, i fatti sono diversi“, ha detto Meloni, commentando a Irpin il discorso annuale di Putin alle camere riunite dell’Assemblea federale. L’Italia, ha garantito la presidente del Consiglio, continuerà a dare “supporto militare, politico, finanziario e strutture per aiutare l’Ucraina. Incontrerò il presidente Zelensky e gli chiederò che cosa possiamo fare di più per dare una mano“. La premier ha poi firmato una bandiera dell’Ucraina a Irpin lasciando una dedica: “At your side!”, “dalla vostra parte”.

LA TELEFONATA MELONI-BIDEN

Meloni ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente statunitense ha chiamato la premier appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria.