Al via la produzione della Jeep Compass nello stabilimento Fca di Melfi

POTENZA – Al via oggi la produzione della Jeep Compass nello stabilimento Fca di Melfi. La notizia è stata data dai sindacati Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm, Fismic e Ugl che commentano positivamente l’avvio della produzione, auspicando possa garantire la piena occupazione e mettere fine alla cassa integrazione.

La data di oggi per l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo, segna l’avvio della prima fase di attuazione del contratto di sviluppo Fiat, co-finanziato dalla Regione Basilicata e firmato al Mise dal presidente regionale Vito Bardi, “nell’obiettivo – spiega Cupparo – di rilanciare lo stabilimento di Melfi e salvaguardare la piena occupazione”.

L’assessore riconosce al Gruppo Fca di aver tenuto fede all’annuncio sottoscritto nel contratto di sviluppo per l’avvio da febbraio della produzione del nuovo modello di auto nelle varie versioni previste da benzina e diesel, sino ai modelli elettrico ed ibrido.

“La Regione – aggiunge – con una costante interlocuzione con Fca e sindacati si è fatta trovare preparata per l’evento”. Passo successivo è l’avvio delle attività di ricerca industriale relative all’autotelaio e al battery case, inizialmente previste in Piemonte e attribuite al Campus per l’Innovazione del manufacturing di Melfi.

Alle 15 in programma incontro tra sindacati e azienda.

