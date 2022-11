La madre di Selvaggia Lucarelli morta per Covid. Lei va a ‘Ballando’ ed è polemica

ROMA – Ieri mattina l’annuncio della morte della madre. In serata, la regolare partecipazione a ‘Ballando con le stelle’, dove ricopre il ruolo di giurata. E sul web scoppia la polemica contro Selvaggia Lucarelli. Sabato mattina, la giornalista ha dato la notizia della scomparsa della mamma Nadia Agen, 79 anni, “morta di Covid e di compromessi”. La donna era malata di Alzheimer.

Lucarelli ha scritto su Facebook: “So che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato – anche consapevolmente – il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.

GLI HATER CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI

Tanti i messaggi di affetto e vicinanza, da personaggi famosi e non. Ma dopo la conferma della sua partecipazione a ‘Ballando’, sui social si sono scatenati gli hater: l’accusa contro Lucarelli è di mancare di rispetto alla madre, di non vivere correttamente il momento di lutto, di essere fredda e insensibile. E qualcuno torna a tirare in ballo il caso Montesano, denunciato su Twitter dalla stessa giurata di ‘Ballando’.

Non sono mancati poi gli attacchi alla giornalista da parte dei no-vax: Lucarelli si è sempre spesa in prima persona per i vaccini anti-Covid e dall’inizio della pandemia ha spesso attaccato i negazionisti. “Ma com’è morta di Covid se i vaccini salvano la vita?”, la domanda provocatoria e di pessimo gusto rivolta all’opinionista.

LA RISPOSTA DI SELVAGGIA LUCARELLI ALLE CRITICHE

Per tutta risposta, Lucarelli prima ha limitato la possibilità di commentare il tweet in cui, accanto a Guillermo Mariotto, si mostrava sorridente prima dell’inizio della diretta della trasmissione del sabato sera di Rai 1. Poi, con un altro tweet, la giornalista ha attaccato chi l’ha criticata: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”.

Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 19, 2022

