Selvaggia Lucarelli contro Lazza: è scontro su Twitter

ROMA – Botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Lazza. La giornalista ha condiviso su Twitter alcune risposte ‘scorrette’ che il cantante, secondo classificato al Festival di Sanremo 2023, ha riservato ai suoi fan. Nello specifico, tutto è partito da un tweet ironico in cui Lazza ha raccontato un aneddoto accadutogli in Francia.

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO LAZZA

“Che ridere stasera a Parigi” ha scritto Lazza su Twitter. “Un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno“. Molti utenti hanno commento con ironia il post, altri invece hanno criticato l’atteggiamento del cantante. A scatenare, però, la polemica sono state le risposte di Lazza. “O che fra qualche anno lavorerai in quel bar”, ha scritto un utente. “Magari sarò il proprietario del bar, e ti starò stipendiando“, è stato il commento del cantante. E ancora, “Ma anche meno vita”, scrive un altro, a cui Lazza risponde con un lapidario “Suca”.

Il botta e risposta tra il cantante e i suoi fan ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha condiviso gli screenshot delle conversazioni commentando con un sarcastico “Lazza il fenomeno”. Il cantante ha quindi risposto alle parole della giornalista: “Mi spiace che sia stato preso tutto così seriamente, io ovviamente stavo giocando e sono arrivati i soliti a mettere zizzania. Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”.