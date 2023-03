Salvini come Berlusconi, da Vespa con il plastico del Ponte sullo Stretto. E dice: “Costa meno del reddito di cittadinanza”

ROMA – Il ponte più lungo del mondo a campata unica: lungo 3.200 metri e alto 400 metri, 6 corsie per le auto e in mezzo due percorsi ferroviari. Da Bruno Vespa è tornato il plastico del Ponte sullo Stretto di Messina che il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, mostra nel programma ‘5 Minuti‘, su Rai 1. “L’obiettivo è mettere la prima pietra entro due anni“, dice il ministro.

“Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo? Primo: perché a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, Palermo-Roma 5 ore e mezza in treno rispetto alle 12 ore di oggi. 100.000 posti di lavoro veri nell’arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo, 140.000 tonnellate di CO2 non emesse nell’aria e il canale di Sicilia assolutamente ripulito. E poi un risparmio di tempo, di soldi, di salute e un gioiello, ce lo diciamo, dell’ingegneria italiana nel mondo”, spiega Salvini.

Sono sette miliardi di costo, dove prendete i soldi? “Innanzitutto, costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un’opera che rimane per anni e anni e anni. I soldi li prende lo Stato e se dei privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti”. Quanti anni ci vogliono per costruirlo? “Gli ingegneri dicono 5 anni. Noi prevediamo per l’estate 2024 la partenza”.

Agli utenti dei social non è sfuggita la somiglianza tra il plastico che portò Silvio Berlusconi proprio da Vespa ormai 22 anni fa, nel 2001 quando fu ospite negli studi di Porta a Porta. ‘Nella giornata di Mosè, almeno un miracolo c’è stato. Lazzaro #Vespa ha resuscitato dai magazzini #Rai il plastico del #pontesullostretto già presentato a Porta a Porta da Berlusconi e Lunardi quando Mr B. aveva meno capelli di adesso. Siamo un Paese fantastico‘, ‘Ma Bruno #Vespa non ha mai un minimo sussulto di dignità? 22 anni trascorsi invano‘, ‘La storia infinita del #pontesullostretto comincia con i Cartaginesi. Se ne sono occupati (anche) 40 governi e 280 ministri. Lo promisero pure Mussolini, Craxi, Di Pietro e Berlusconi‘, sono solo alcuni dei commenti che si possono trovare su Twitter.

in pratica vespa ha conservato il plastico del ponte per 30 anni speriamo che resista fino al 2053 sennò tocca farne uno nuovo pic.twitter.com/h5qZUc5aHv — cicciorosina (@cicciorosina) March 22, 2023