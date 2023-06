Titanic, esiste anche la proposta di matrimonio vista relitto: costa un milione di euro

ROMA – Il sopralluogo al relitto del Titanic non è l’unica forma di experience ‘estrema’ legata al famoso transatlantico, affondato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, che giace sul fondo del mare a 3.810 metri di profondità a 370 miglia nautiche a sud-sud-est della costa dell’isola canadese di Terranova. Proprio alcune settimane fa, infatti, l’agenzia canadese ApoteoSurprise aveva diffuso l’ultima ‘folle’ novità in tema di proposte di matrimonio a effetto: chiedere la mamma alla fidanzata (o viceversa) davanti al relitto del Titanic affondato. Costo: un milione di euro. La notizia era rimbalzata per il web intorno alla metà di maggio. La notizia torna a girare oggi, quando si attendono con apprensione notizie del sottomarino disperso ieri mentre era impegnato in una visita al relitto del Titanic: a bordo c’erano quattro persone e l’autonomia del natante è ormai ridotta a 70 ore.

Il nuovissimo servizio ApoteoSurprise (specializzata in proposte di matrimonio ‘strepitose’) costa un milione di euro e in pratica permette ai novelli Jack Dawson del 21esimo secolo di chiedere la mano della loro amata riproducendo la scena più emblematica del film ‘Titanic’ di James Cameron. Ecco come funziona il ‘pacchettoì che prevede un viaggio di due giorni su un sommergibile.

Si parte dalla località balneare di St. John’s, nella provincia canadese di Terranova e Labrador, dove la coppia incontra l’equipaggio della spedizione e sale a bordo della nave che due giorni dopo li porterà sul luogo dell’affondamento del Rms Titanic. Dopo aver percorso 400 miglia nautiche nell’oceano Atlantico settentrionale, accompagnati da un capo spedizione e due scienziati, i due innamorati salgono a bordo di un sommergibile ad alta tecnologia progettato per l’esplorazione di grandi profondità.

Dopo due ore di discesa, gli innamorati raggiungono il fondale a 3.800 metri e inizieranno a scorgere, tra le creature bioluminescenti, detriti corrosi e alcuni oggetti personali appartenuti ai passeggeri della nave.

Poi arriva il momento tanto atteso: ecco il relitto del Rsm Titanic, che dorme da più di un secolo nell’oscurità del fondo dell’oceano. Il sommergibile a quel punto si solleva lungo la monumentale murata di acciaio e rivetti e scivola lungo gli oblò: l’esplorazione del relitto dura quasi due ore e mostra ai futuri sposi gli angoli più piccoli del transatlantico più famoso della storia: ponte passeggiata, cabine ufficiali, sala radio, plancia del capitano, grande scalone, ecc.

Quindi all’improvviso, al suono di ‘My heart will go on’ di Céline Dion, davanti agli occhi della coppia si solleva la prua della nave e la sua famosa balaustra e gli innamorati riconosceranno immediatamente la location della scena d’amore cult tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Ecco che in questo momento il corteggiatore ha l’occasione di essere anche lui, come il Jack cinematografico nel 1912, ‘il re del mondo’: tira fuori dalla tasca la scatola per anello di fidanzamento e fa la sua proposta di matrimonio, tra gli applausi degli altri membri della spedizione. Alla fidanzata arriva in regalo un mazzo di rose e i promessi sposi festeggianno brindando con champagne questo momento emozionante a oltre 3.000 metri di profondità.