Titanic, disperso il sottomarino in visita turistica al relitto

ROMA – Sono in corso le ricerche del sottomarino utilizzato per le visite turistiche al relitto del Titanic. Il sommergibile è scomparso nell’Oceano Atlantico nelle ultime ore e, come riporta la Bbc, la guardia costiera di Boston ha avviato il piano di soccorso. Non è chiaro quante persone ci siano a bordo. Questo tipo di escursioni non sono rare. Diverse compagnie organizzano visite turistiche su piccoli sottomarini per vedere il relitto del Titanic. Il viaggio può durare anche più giorni e arriva a costare decine di migliaia di dollari.

IL TITANIC

La notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 il Titanic colpisce un iceberg, inabissandosi nelle profondità dell’Oceano Atlantico. Oggi il suo nome è associato alla più grande tragedia navale della storia.

Durante il suo viaggio inaugurale, da Southampton a New York, il transatlantico ‘inaffondabile’ entrò in collisione con un iceberg. Erano le 23.40 del 14 aprile 1912. 2 ore e 40 minuti più tardi, alle 2.20 del 15 aprile, il Titanic era definitivamente affondato. 1518 persone morirono quella notte. Dei 2223 passeggeri imbarcati, solo 705 riuscirono a salvarsi, 6 dei quali recuperati dalle gelide acque. Il relitto fu ritrovato dopo 73 anni dall’affondamento, il primo settembre 1985. Attualmente si trova ad una profondità di 3810 metri, a circa 370 miglia nautiche a sud-sud-est della costa dell’isola canadese di Terranova. Quel che resta del Titanic sono due tronconi: prua e poppa sono sperate tra loro da una distanza di circa 600 metri.