Vaccino, sabato notte a Napoli open day per gli over 30

NAPOLI – Sarà attiva da questa sera alle 22 la piattaforma per aderire alla giornata di vaccinazioni no stop per i cittadini della fascia d’età 30-39 anni residenti nella città di Napoli.



Il link per iscriversi è http://opendayvaccini.soresa.it

L’open day vaccinale organizzato dall’Asl Napoli 1 Centro durerà dieci ore e si svolgerà dalle 21 di sabato 22 maggio alle 7 di domenica 23 maggio. Collegandosi alla piattaforma per l’iscrizione sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria: le somministrazioni saranno effettuate nel centro Hangar Atitech di Capodichino con AstraZeneca (sono 4.560 le dosi di questo vaccino disponibili) e alla Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta con Johnson&Johnson (sono 3.840 le dosi disponibili). In totale saranno effettuate 8.400 somministrazioni. L’open day è rivolto esclusivamente ai cittadini di età compresa tra i 30 e i 39 anni residenti a Napoli.