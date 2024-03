La Campania a BMT: la Regione punta sull’umanizzazione

L'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci è intervenuto all'inaugurazione della Borsa Mediterranea del Turismo

NAPOLI – “La Campania in questo momento è la Regione italiana che più di tutte le altre è al di sopra della media nazionale su tutta una serie di asset fondamentali come quelli del turismo culturale o enogastronomico, e siamo diventati leader anche del turismo naturalistico. Dal punto di vista turistico, la Campania è una regione vincente. Abbiamo fatto una scelta, quella di fare una programmazione turistica seria, che è finalizzata a un risultato: creare un turismo molto umanizzato, centrato sulla persona, sulla relazione, l’empatia. E che si prefigge un obiettivo, quello di una accoglienza diffusa, ma molto governata e disciplinata”. Lo ha detto Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, parlando a margine dell’inaugurazione di BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

“Qui – ha evidenziato – presentiamo il progetto turistico L’inedito che verrà, cioè l’andare anche nei luoghi del turismo più convenzionale, conosciuto, per realizzare itinerari turistici meno noti. E, soprattutto, pensiamo alle aree interne: stiamo lavorando prevalentemente sul turismo delle aree interne perché ci sia un dialogo con il turismo della costa, che, altrimenti, non sarà più in grado di reggere il peso dei flussi turistici. Vale per Capri, Positano, Amalfi, Sorrento: se non creiamo condizioni per pacchetti turistici integrati e pluridimensionali andremo in difficoltà”.

“L’umanizzazione – ha assicurato Casucci – camminerà attraverso degli investimenti specifici che stiamo portando avanti sia con l’assessorato alle Attività produttive che alla Formazione perché stiamo preparando una serie di iniziative, a partire dal Museo Diocesano Diffuso che sta partendo nella città di Napoli, per formare i giovani che si muovono nella direzione di una professionalizzazione iniziale. Noi crediamo tanto nell’impegno dei giovani, dei giovani napoletani e campani che si dedicano al turismo, che è l’unica nostra vera risorsa”.