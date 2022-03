Aosta, dopo 24 anni tornano soggiorni bambini a Pinarella

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 20 mar. – L’ultimo soggiorno marino estivo per bambini organizzato dal Comune di Aosta alla colonia di proprietà comunale a Pinarella di Cervia era stata nell’estate 1998. Ventiquattro anni dopo, l’amministrazione prova a rilanciare il soggiorno estivo. Sarà in due turni, da 40 bambini a turno, da domenica 17 a domenica 24 luglio e da domenica 24 a domenica 31 luglio.

“Abbiamo sentito la necessità di trovare altri spazi, che non siano quelli didattici, creando un’offerta non di semplice custodia, ma che aprisse un’esperienza”, ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Samuele Tedesco. La colonia di Pinarella, dopo svariati tentativi di alienazione, è stata data in concessione alla Pro Infanzia srl, che si occuperà del trasporto, dell’accoglienza e delle attività ludiche a Pinarella. Le tariffe saranno “popolari”: per gli Isee più bassi, il costo a carico delle famiglie sarà di 70 euro per settimana; il Comune coprirà fino al 60% della tariffa, con la quota massima a carico delle famiglie di 280 euro.

“La storia di questa struttura è stata negli ultimi 50 anni abbastanza travagliata” ha ammesso la vicesindaca Josette Borre, assessora al Patrimonio. La colonia di Pinarella è stata acquistata nel 1969. Fino al 1998 ha ospitato le colonie per bambini gestite direttamente dal Comune. “Oggi la struttura è data in concessione, il gestore ha sostenuto interventi di ristrutturazione per circa 500.000 euro, cambiando il volto di un edificio che così com’era non riusciva a essere gestito”. La concessione durerà altri nove anni. “Sappiamo che i tempi sono cambiati, questo è un tentativo” ha concluso Borre.

Il Comune ha messo a disposizione per il progetto 50.000 euro. I centri estivi comunali saranno sostituiti da voucher per accedere a quelli organizzati ad Aosta e negli altri comuni della Valle, stanziando 40.000 euro.