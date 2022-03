Ucraina, in Vda ambulatorio Grand-Place attivo tutti i martedì e venerdì

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 20 mar. – L’ambulatorio per i rifugiati ucraini, allestito nei giorni scorsi dall’Usl della Valle d’Aosta alla Grand Place di Pollein, sarà aperto tutti i martedì e i venerdì dalle 14 alle 17. Lo ha comunicato l’Azienda sanitaria valdostana in una nota.

L’ambulatorio si trova al piano terra dell’edificio polivalente adibito a centro vaccini anti Covid-19. A tutti gli assistiti sarà consegnata una nota informativa in lingua italiana e in lingua ucraina, sulle procedure anticontagio da seguire nei primi giorni di permanenza in Valle.

Il personale sanitario dell’ambulatorio, tra cui un medico di origine ucraina, “eseguirà una prima visita, al fine della profilassi delle malattie infettive-diffusive- ha spiegato l’Usl- somministrerà il vaccino anti-Covid ed effettuerà la verifica dello stato vaccinale generale dei soli soggetti in possesso del ‘Codice Stp’ (Straniero Temporaneamente Presente)”, rilasciato dall’ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda sanitaria valdostana, in orario d’ufficio.