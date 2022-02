Vda, continuano a calare classi in quarantena per Covid

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 20 feb. – Continua a calare il numero delle classi valdostane, dalla scuola materna alle superiori, in quarantena per Covid-19. In una settimana si è passati dall’1,87% allo 0,32%. Le classi in sorveglianza o autosorveglianza erano il 10,48%, quindi sono scese al 4,78%, mentre il 3,01% (erano il 6,14%) è in didattica mista in presenza e a distanza (scuole medie e superiori).



I dati sono stati rilevati dalla Sovrintendenza agli Studi e diffusi dall’assessorato regionale all’Istruzione. In lieve calo anche le assenze dei docenti: il 2,18% è sospeso per non essere vaccinato contro il Covid-19 (era il 2,4% la scorsa settimana); lo 0,91% risulta assente per quarantena o isolamento (era il 1,8%); il 6,93% è assente per aspettativa o malattia non Covid (era il 7,5%). Tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, l’1,89% è sospeso per non essere vaccinato, l’1,2% è assente per quarantena o isolamento Covid-19 e il 7,73% è assente per altri istituti (aspettativa o malattia).