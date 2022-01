Letta: “Quirinale? Elezione difficile, e Berlusconi complica le cose”

ROMA – “Questa volta sarà un’elezione particolarmente complicata. Questo Parlamento è frammentato come mai, nessuno ha la maggioranza”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Per il leader dem, si deve passare da una candidatura il più possibile condivisa: “Col centrodestra dovremo trovare un nome condiviso, non di parte. Una figura super partes e istituzionale. Il fatto che sia ancora aperta la candidatura di Berlusconi rende tutto complicato, finora non c’è stata interlocuzione perchè il centrodestra non è stato disponibile a interloquire”.

Letta ha fatto notare che “oggi il governo Draghi è sostenuto da una maggioranza larga e sarebbe strano se il presidente dovesse essere eletto con una maggioranza risicata“. Per quanto riguarda i parlamentari e i delegati regionali dem, il segretario ha annunciato: “I grandi elettori saranno convocati domenica pomeriggio alle 17. Non ho idea su quale sarà la situazione delle intese ma lavoreremo in piena trasparenza“.

Il leader del Pd ha difeso anche la scelta di non chiudere le scuole nonostante l’aumento dei contagi: “Tutti i grandi Paesi europei hanno tenuto la scuola aperta in presenza, dobbiamo mantenere il punto. La nostra scelta va nella giusta direzione”.

E sul tema del caro-bollette, Letta ha assicurato l’impegno dei Democratici: “Crediamo che l’intervento sulle bollette sia per il Governo la priorità numero uno. Ma all’esecutivo chiediamo un intervento più strutturale e non una tantum”.

Infine, Letta è tornato a parlare del caso di Patrick Zaki, scarcerato in Egitto in attesa della prossima udienza del processo a suo carico per diffusione di informazioni false. “La nostra proposta è stata ed è quella di conferire la cittadinanza a Patrick Zaki“.