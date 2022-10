Crolla il solaio di un ufficio al tribunale di Catania, locali off-limits

PALERMO – Cedimento parziale di un intradosso del solaio di un ufficio al terzo piano del tribunale di Catania. Nessun ferito, come precisano dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dal momento che il crollo è avvenuto nella notte. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco su tutti gli intradossi del piano per capire se sarà necessario dichiarare l’inagibilità.

AREA DEL CROLLO OFF-LIMITS

Il crollo ha riguardato l’ufficio del gip del tribunale, in piazza Verga. A fare la scoperta questa mattina sono stati gli impiegati, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Una prima ipotesi avanzata è quella di un cedimento causato dalle infiltrazioni d’acqua piovana. Il presidente del tribunale, Francesco Mannino, attende la relazione dei vigili del fuoco ma intanto ha inibito l’accesso a tutta l’area ovest del terzo piano del palazzo. Sospese fino a sabato le udienze in presenza della quarta e della quinta sezione civile del tribunale che erano previste al terzo piano.

SINDACATI E ANM CHIEDONO ATTENZIONE PER IL TRIBUNALE

Prese di posizione si registrano da parte dei sindacati e dell’Anm di Catania. “Le infiltrazioni, ben visibili, che sarebbero state la causa del crollo, sono di vecchia data, ragione per cui, anche in assenza di piogge consistenti, era probabile che si verificassero crolli come è poi effettivamente accaduto”, osservano Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Pa. L’Anm evidenzia “ancora una volta la massima preoccupazione e il vivo allarme per le condizioni in cui versano gli uffici giudiziari catanesi” e invoca “con urgenza” le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria “per evitare tragedie che fortunatamente questa volta sono state solo sfiorate”.

