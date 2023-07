L’appello a Campovolo per il concerto di Harry Styles diventa un meme

ROMA – C’è chi racconta di essere in fila dal 4 luglio, chi invece, è arrivato ‘solo’ una settimana fa. Manca poco al concerto di Harry Styles a Campovolo, in programma il 22 luglio, e già sono tantissime le fan accampate fuori ai cancelli dell’Arena. Lo scopo è quello di riuscire a conquistare il posto migliore sotto al palco. Nonostante il caldo record di questi giorni, c’è chi aspetta già da due settimane sotto il sole rovente.

L’APPELLO DEL CONCERTO A CAMPOVOLO DIVENTA UN MEME

Tende, piscine gonfiabili, sedie e tavoli. Tutto il necessario per essere in prima fila al concerto di Harry Styles. E non solo. A rendere la situazione ancora più surreale, qualcuno ha creato un regolamento ad hoc per rispettare la fila. Regole non ufficiali, che però tutte le fan devono seguire diligentemente. Così, oltre ad essere severamente vietato allontanarsi per la notte, è necessario anche farsi trovare presenti al momento dell’appello (diventato virale quello di ‘Fernanda number 6’) che avviene 4 volte al giorno. Pena la perdita del proprio posto…

NON QUESTO tanto se finisce come a italia loves romagna finiscono a sberle e urla pic.twitter.com/oyFY9alfnC — (valentina) (@comelezanzare) July 17, 2023

Le immagini hanno fatto il giro del web, scatenando una valanga di meme.

le tipe accampate lì da una settimana quando sabato si accorgeranno che quelle arrivate due ore prima sono in un posto migliore del loro #Campovolo pic.twitter.com/NTJbDJsfvF — giu⁷ᵇʸ ʲᵏ -33 is going to the eras tour ☆ (@91DFNCLSSX) July 19, 2023

Fernanda number 6 che aumenta di un posto dopo che Cassandra (ormai ex) number 5 è svenuta #Campovolo

pic.twitter.com/kWjyPpj3Xv — giorgi vedrà taylor il 13/07/24 (PLOT TWIST) (@pqperringz) July 19, 2023

la number eleven che viene costretta ad abbandonare l'accampamento a causa di un attacco di cacarella#Campovolopic.twitter.com/8ErlGtxniJ — LDFR (@loideyes) July 18, 2023

pov: sei a campovolo, devi andare a cagare ma sono le 13:59 #Campovolo pic.twitter.com/5lKdvZQVZq — costi (ari, taylor & shawn’s version)🪽🪩🪄 (@troppowyse) July 18, 2023

fernanda number six che corre alla velocità della luce dopo aver mollato un cagatone in uno dei bagni chimici di #campovolo perché sono le 22:59 e rischia di perdere il posto in fila#Campovolo pic.twitter.com/dJtPdeu5ju — Prest_melo (@prest_melo) July 19, 2023

quelle in fila a fernanda number six perché non ha risposto in tempo all’appello #campovolo pic.twitter.com/20gWnk3Ly3 — lila (@stuckysdan) July 18, 2023

Priscilla Number Five che sviene, così Fernanda Number Six recupera un posto: #Campovolo pic.twitter.com/MECd1TTTHQ — Pietro (@pietrosversion) July 18, 2023

Ecco come sarà la guerra tra quelli che arrivano ai cancelli e quelli che hanno fatto le notti #Campovolo pic.twitter.com/yrL9bN3Oy4 — ginger ;; satellite 🪐 (@zismysoul) July 19, 2023

Fernanda number 6 quando di ritorno dal bagno scoprirà di aver saltato l’appello ed essere stata espulsa dalla fila#Campovolo

pic.twitter.com/oJAwiXXctG — dave (@daveklore) July 18, 2023

Fernanda number six quando si accorge che manca un minuto alle due #Campovolo pic.twitter.com/JAWTdJu9RY — chia🩷 (@prinxesschia) July 19, 2023

la gente a #Campovolo che sente che sta per iniziare l’appello me la immagino più o meno così pic.twitter.com/wxWFq0WvWY — nunchi (@paanixharry) July 18, 2023