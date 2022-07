L’addetto alla sicurezza del Love Mi diventa un meme: è polemica tra Fedez e Selvaggia Lucarelli

ROMA – Il nuovo eroe del web ha un nome: si chiama Ivano Monzani, è un addetto alla sicurezza e le sue espressioni lo hanno fatto diventare il meme del momento. Nello specifico, nel corso dell’evento Love Mi di Milano, l’uomo è stato ripreso mentre ‘commentava’ con una smorfia la performance del rapper Paky sulle note di ‘Blauer’, nel cui testo sono contenute diverse frasi esplicitamente volgari. Il video della reazione di Ivano ha fatto il giro dei social, diventando subito virale.

Che dire, solo l’addetto alla sicurezza vale il prezzo del biglietto.



I MEME SULL’ADDETTO ALLA SICUREZZA

POLEMICA TRA FEDEZ E SELVAGGIA LUCARELLI

Nel corso di una sessione di domande e risposte su Instagram, a Fedez è stato chiesto cosa ne pensasse dell’addetto alla sicurezza. Il cantante ha affermato di conoscerlo da anni e di averlo voluto al Love Mi. Anche lui è stato tra i lavoratori dello spettacolo che si sono dovuti per un anno a causa del covid. Il rapper è anche rimasto colpito da come l’uomo sia diventato una star del web. Così, per l’occasione, Fedez ha condiviso sui social uno scatto con lvano.

La foto di Fedez con l’addetto alla sicurezza, però, ha acceso la polemica con Selvaggia Lucarelli. “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui la deve trasformare in un suo contenuto”, ha commentato la giornalista in una storia su Instagram.

Fedez ha deciso quindi di rispondere al commento di Lucarelli, condividendo il suo pensiero su Instagram.

