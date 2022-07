Crisi di governo, Sergio Mattarella diventa il re dei meme

ROMA – Dopo il non voto del M5S alla fiducia al dl Aiuti in Senato, si è aperta la crisi di governo. Mario Draghi ha presentato le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha respinte invitando il premier a riferire alle Camere per valutare la situazione mercoledì 20 luglio. In questo momento delicato per il governo italiano, il web ha eletto il suo ‘eroe’ con una serie di meme su Sergio Mattarella, ancora una volta chiamato ad intervenire per risolvere la crisi.

I MEME SU SERGIO MATTARELLA

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it