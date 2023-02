‘Bugo gate’, 3 anni fa il momento più epico della storia di Sanremo

ROMA – Il 7 febbraio del 2020 qualcosa di memorabile accadde sul palco dell’Ariston. Era in corso la quarta serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo quando, durante la loro esibizione del brano ‘Sincero’, Bugo abbandonò il palco, mentre Morgan si guardava intorno chiedendo incredulo ‘Che succede?’. Seguì l’intervento di Amadeus, che lasciò momentaneamente la conduzione a Fiorello per andare dietro le quinte in cerca del cantante fuggitivo. Un episodio che valse la squalifica al duo canoro, ma che ad oggi viene ricordato come il momento più epico della storia di Sanremo.

LA LITE TRA BUGO E MORGAN

Bugo abbandonò il palco a causa della provocazione di Morgan, che in diretta sul palco dell’Ariston, cambiò le prime strofe del brano ‘Sincero’. Come si saprà in seguito, la diatriba tra i due era iniziata la sera prima, nella serata cover, dopo l’esibizione sulle note di ‘Canzone per te‘ di Sergio Endrigo. Secondo Morgan, la performance di Bugo non sarebbe stata all’altezza: “Sapete perché mi sono inca***to?”, aveva dichiarato in una conferenza stampa .”Perché lui ha violentato Sergio Endrigo. Ieri ho deciso di cambiare la prima strofa di ‘Sincero’ perché mi sono sentito offeso. Chi la fa l’aspetti“.

IL ‘BUGO GATE’

La lite tra Bugo e Morgan ha generato parodie, approfondimenti televisivi, meme, merchandising, diventando nel 2020 il video più visto su YouTube. Il testo originale de ‘Le brutte intenzioni’ è finito all’asta su eBay, venduto per oltre 6000 euro. E Morgan ha anche realizzato una edizione integrale della versione ‘maleducata’. Insomma, un successo incredibile che, seppur involontario, è rimasto impresso negli annuari della televisione italiana.