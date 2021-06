Michetti: “Lasciamo le vittime del Covid fuori dalla campagna elettorale”

ROMA – “Il Covid ha strappato via 130mila italiani e milioni di persone in tutto il mondo. Stiamo vivendo una tragedia epocale su cui non si deve speculare. Lasciamo fuori le vittime del Covid dalla campagna elettorale”. Così in una nota il candidato del centrodestra a sindaco di Roma, Enrico Michetti dopo la polemica tra Gualtieri e Salvini: il candidato alle primarie di centrosinistra aveva attaccato il leader della Lega, spiegando che se l’Italia avesse agito come chiedeva Salvini, “con nessun contenimento e nessuna chiusura ci sarebbero state decine o centinaia di migliaia di morti in più”. Parole bollate dal segretario del Carroccio come “vergognose”.

Il candidato al Campidoglio Michetti ha aggiunto che “in Italia nei primi mesi della pandemia molte cose non hanno funzionato e un giudizio equilibrato su quanto accaduto si potrà dare solo col tempo. Dalla politica deve giungere un messaggio di pacificazione”.