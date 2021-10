Scritte contro Michetti sui muri del comitato: “Fascista, ricordati di piazzale Loreto”

ROMA – Minacce e insulti all’indirizzo di Enrico Michetti sui muri del suo comitato elettorale in via Malfante.



Nella notte sono comparse alcune scritte contro il candidato sindaco di Roma per il centrodestra. La prima, “Fascista“, accompagnata ad una stella e una la seconda, “Fascista ricordati di piazzale Loreto”.

“È stato profanato il mio comitato elettorale. Hanno scritto Michetti fascista. Ma io ho avuto solo la tessera dla Dc. E sono sempre stato ispirato dagli ideali de gasperiani. Non si vince così, non si governa così. Sono sconcertato che si arrivi a livelli così bassi per ‘uccidere’ una persona“, ha commentato Michetti.