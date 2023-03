Torna in Vda il ‘Donacibo’ per sostenere i bisognosi

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 19 mar. – È iniziata in alcune scuole della Valle d’Aosta la consueta raccolta di generi alimentari a lunga conservazione della Settimana del Donacibo, che continuerà con tempi diversi da scuola a scuola, fino a domenica 30 aprile. L’iniziativa quest’anno coinvolge più di 90 plessi scolastici in tutta la regione ed è “un segnale dell’arrivo della primavera, infatti assistiamo ogni anno con commozione e gratitudine ad un rifiorire di umanità solidale e generosa”, scrive in una nota il Banco alimentare della Valle d’Aosta con il Banco di solidarietà di Saint-Martin di Aosta.

In Italia da 16 anni questa iniziativa promossa dai Banchi di solidarietà cade sempre la terza settimana di Quaresima; in Valle, il Donacibo arriva alla sua 11esima edizione. In questi giorni, alcuni volontari stanno girando nelle scuole per consegnare i cartoni che serviranno per raccogliere il cibo donato; altri sono impegnati in incontri con gli studenti per raccontare l’esperienza del Banco alimentare nella lotta allo spreco e alla povertà. Emilio Roda, direttore del Banco, spiega: “Per noi è chiaro che l’esperienza del dono è alla base del nostro impegno settimanale, e sottoscriviamo quanto detto da papa Francesco in un altra occasione: ‘È nel dono di sé, nell’uscire da se stessi, che si ha la vera gioia’”.

