La Russia avvisa l’Italia: “Danni irreversibili se seguirà la Francia sulle sanzioni”

ROMA – “Mosca sta lavorando a una risposta alle sanzioni” europee, ha detto a Ria Novosti il direttore del primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov. Si tratta di sanzioni “di portata senza precedenti e illegittime dal punto di vista del diritto internazionale“, ha aggiunto Paramonov spiegando che l’esecutivo di Mosca sta preparando una risposta adeguata.

“Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, che dichiarò ‘guerra finanziaria ed economica totale’ alla Russia, trovi seguaci in Italia e provochi una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili“, ha sottolineato.

MATTARELLA: “RITROVARE LE RAGIONI DEL DIALOGO”

“Nel momento in cui le nostre società cercavano faticosamente di emergere dall’emergenza sanitaria il mondo è ripiombato in una condizione di incertezza e angoscia a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a Papa Francesco in occasione del ‘IX anniversario della solenne inaugurazione del Pontificato’.

“Nell’attuale situazione, che scuote alle sue fondamenta l’ordine internazionale violando le più elementari regole della pacifica convivenza – prosegue il capo dello Stato rivolgendosi al pontefice – le Sue accorate invocazioni contro la guerra assumono la veste di un appello – rivolto soprattutto a coloro che hanno in mano i destini di così tante vite umane – affinché si ritrovino le ragioni del dialogo e si ponga fine a una situazione gravissima e inaccettabile che mette a repentaglio la sicurezza e la stabilità globali”.