Ucraina, Xi a Biden: “Con Usa responsabilità di lavorare per la pace”

ROMA – “I conflitti non sono nell’interesse di nessuno. Cina e Stati Uniti hanno la responsabilità di lavorare per la pace“. Così il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso di un colloquio telefonico sulla guerra in Ucraina con l’omologo statunitense Joe Biden che si è tenuto oggi, stando a quanto riportato dall’emittente di Stato di Pechino Cctv. La testata cinese è stata citata anche dall’emittente americana Cnn.

La telefonata, che stando a quanto reso noto dalla Casa Bianca ha avuto una durata di circa un’ora e 50 minuti, è stata organizzata per discutere dell’offensiva russa in corso da oltre tre settimane ed è stata preceduta dal monito di Washington all’indirizzo di Pechino. Poco prima del colloquio il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha infatti detto che Biden nel corso della telefonata avrebbe “messo in chiaro che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l’aggressione russa” e che Washington “non esiterà a far pagare un costo” per una eventuale decisione di questo tipo.

In un’intervista rilasciata al quotidiano cinese filo-governativo in lingua inglese Global Times, invece, un funzionario di Pechino rimasto anonimo ha comunicato che la Cina non è “disposta ad accettare le minacce e le coercizioni americane” rispetto alla situazione ucraina. Pechino, sempre secondo il dirigente del governo cinese, è pronta a una “forte risposta” a eventuali atti adottati dagli Stati Uniti che possono danneggiare gli interessi cinesi.

Nei giorni scorsi a Roma si è svolto un incontro sulla situazione russo-ucraina fra il consigliere alla Sicurezza Usa Jake Sullivan e l’omologo cinese Yang Jiechi. Dopo la riunione, durata circa sette ore, il dirigente di Washington ha detto alla stampa che Pechino “ha già deciso di aiutare economicamente la Russia” e che il nodo centrale è capire se la Cina “voglia andare ancora oltre” nel sostegno a Mosca.