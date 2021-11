Patuanelli attacca: “Renzi vuole la seconda crisi di Governo dell’anno”

ROMA – “Mi sembra evidente che Renzi voglia provocare la seconda crisi di governo dell’anno”. Lo ha detto il ministro Stefano Patuanelli intercettato al Senato prima di una riunione col gruppo del M5s. Il ministro pentastellato si riferisce al voto di oggi del Senato sul ‘dl Capienze’, durante il quale il Governo è stato battuto per due volte su due emendamenti sui quali aveva dato parere contrario. Fondamentale per mettere in minoranza l’esecutivo l’asse che ha visto unito il centrodestra, Fratelli d’Italia compreso, con il partito di Matteo Renzi.

“Ormai Italia Viva è uscita dal campo riformista per entrare in quello del centro destra”, sentenzia Patuanelli.