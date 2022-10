Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 ottobre 2022

BERLUSCONI: CASELLATI ALLA GIUSTIZIA

“Giorgia Meloni mi ha chiesto di diventare suo consigliere politico e io ho accettato”. Lo ha dichiarato il leader di forza Italia Silvio Berlusconi arrivando a Palazzo Madama dove sono stati eletti i capogruppo. L’ex premier ha quindi rivendicato con orgoglio il suo passato: “Sono il fondatore del centrodestra” ha detto aggiungendo con un pizzico di rammarico che c’è amarezza perché a parità di elettori con la Lega, con la distribuzione dei collegi uninominali Forza Italia ha 20 deputati e 10 senatori in meno. Per questo, aggiunge il Cavaliere, gli azzurri chiedono pari dignità con il partito del Carroccio. Sul dicastero alla giustizia, il leader di Forza Italia ha detto che il ministro sarà Casellati, nome su cui ci sarebbe l’accordo con Giorgia Meloni.

PARLAMENTO, ECCO I NUOVI CAPIGRUPPO

I gruppi di Camera e Senato hanno votato i loro presidenti, tante le conferme rispetto all’ultima legislatura. I senatori di Fratelli d’Italia saranno guidati ancora una volta da Luca Ciriani, capogruppo uscente. Confermato anche Francesco Lollobrigida alla Camera. I due dovranno coordinare, rispettivamente, 66 senatori e 119 deputati. Bis anche per i presidenti della Lega: Riccardo Molinari a Montecitorio e Massimiliano Romeo a Palazzo Madama. Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per dare un ministero di peso a Licia Ronzulli, la fedelissima del Cavaliere è stata eletta presidente dei senatori di Forza Italia per acclamazione. Sostituirà Anna Maria Bernini. Alessandro Cattaneo sarà invece capogruppo alla Camera. Anche il Partito Democratico conferma le presidenze dei gruppi a Simona Malpezzi al Senato e Debora Serracchiani alla Camera. Già noti i capigruppo del Terzo polo: Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera. A parte Ronzulli, l’unica new entry è quindi del M5S al Senato che sarà guidato da Barbara Floridia. Confermato invece Francesco Silvestri alla Camera.

UE, GENTILONI: SERVE COORDINAMENTO E SOLIDARIETÀ

“Ci sono tre parole chiave per i prossimi mesi: coordinamento, solidarietà e competitività”. Secondo il commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, sono queste le tre priorità da cui l’Unione europea deve partire per affrontare la crisi economica e sociale in atto. Gentiloni lo ha detto intervenendo a Strasburgo nel corso della plenaria del Parlamento europeo che, questa mattina, ha dibattuto sulle conseguenze economiche e sociali della guerra in Ucraina. Sul tavolo anche una possibile tassa sugli extra-profitti delle società energetiche.

IL RITORNO DI ASTROSAMANTHA

Le 7 ore passate nel vuoto dentro la tuta spaziale russa, più larga e rigida di quella americana, sono state per Samantha Cristoforetti “un’esperienza intensa”, la prova fisica più “sfidante” dell’intera missione Minerva, che è andata liscia grazie alla preparazione mentale e alla concentrazione sugli obiettivi. Lo racconta proprio Cristoforetti oggi in conferenza stampa da Colonia, dove sta effettuando la riabilitazione alla gravità e i test di rito dopo essere stata in orbita per circa 6 mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale. L’astronauta italiana ringrazia il suo Paese, l’Agenzia spaziale italiana ed europea per averle dato l’opportunità di svolgere questa missione in cui ha incassato due grandi successi: la passeggiata spaziale e il comando della Stazione spaziale internazionale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it