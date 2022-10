Jacobs, Stano e Crippa svelano i propri segreti ai giovani

Marcell Jacobs, Massimo Stano e Yemen Crippa, venerdì a Padova, vestiranno i panni di istruttori. I campioni olimpici, mondiali ed europei saranno i tre attori principali della manifestazione ‘Sulle spalle dei Giganti’, evento organizzato a Padova da Fiamme Oro, Assindustria Sport e Aics Veneto e rivolto ai ragazzi e alle ragazze dei settori giovanili delle società padovane di atletica leggera. Jacobs insegnerà come partire dai blocchi, Stano mostrerà come fa un marciatore ad avere un bacino così mobile e Crippa spiegherà gli esercizi su cui ha costruito la propria resistenza. L’appuntamento è per venerdì 21 ottobre alle ore 16.30 allo Stadio Colbachini, in piazzale Azzurri d’Italia. L’evento rientra nell’ambito di quattro giorni di raduno con attività formative, workshop, screening e altre iniziative di varia natura rivolte ad atleti e tecnici delle Fiamme Oro presso il Secondo Reparto Mobile di Padova.

