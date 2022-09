Marcell Jacobs, oggi le nozze con la sua Nicole a Gardone Riviera

Foto Instagram

ROMA – Dopo Pellegrini e Tamberi, oggi un altro nome importante dello sport italiano è pronto a convolare a nozze: si tratta di Marcell Jacobs, che nel pomeriggio a Gardone Riviera nella rinomata Torre di San Marco sposerà la sua compagna Nicole Daza.

Tra i 170 invitati, a spiccare però, sarà l’assenza del padre del campione olimpico, Lamont Jacobs, che non ha risposto all’invito del figlio: “Non è venuto, mi ha bidonato– ha detto Jacobs alla Gazzetta dello Sport- stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone”. Un rapporto non del tutto ricucito dunque, quello di Jacobs con il padre a cui si contrappone l’amore per la futura moglie Nicole: “Tanti auguri alla parte migliore di me. Ti amo da morire e tra poco coroniamo il nostro sogno”, ha scritto il futuro sposo sui social.

Dopo il matrimonio gli sposi partiranno per la luna di miele che li vedrà rilassarsi tra le spiagge di Bali e Maldive.

