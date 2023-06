Tori Bowie, l’autopsia chiarisce che è morta di parto

ROMA – L’autopsia ha infine svelato il ‘mistero’: l’ex velocista olimpica e campionessa del mondo Tori Bowie, trovata senza vita nella sua casa in Florida a maggio a soli 32 anni, è morta a causa di complicazioni dovute al parto. L’esito del rapporto è stato reso noto da Usa Today.

Secondo il rapporto dell’Orange County Medical Examiner Office, Bowie era incinta di otto mesi e stava per partorire quando è morta. Non è chiaro se amici o familiari sapessero che era incinta. Il rapporto afferma che le possibili cause di morte includono difficoltà respiratorie ed eclampsia.

(L’immagine di copertina è di @kl6photo ed è tratta dal profilo Instagram di Tori Bowie)