Al via il 39esimo congresso nazionale Acoi. Il focus: ripartire dai giovani

Di Giovanni Domaschio

MILANO – Parte oggi a Milano ‘Ritorno al Futuro‘, il trentanovesimo congresso dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi). All’ingresso, ad accogliere gli ospiti, una riproduzione della De Lorean, l’iconica automobile del film cult anni Ottanta da cui il congresso prende il nome.

“Parlando di ritorno al futuro – spiega alla ‘Dire’ il presidente Acoi Pierluigi Marini – non possiamo non parlare dei giovani. È il focus principale del nostro congresso, non ci può essere futuro senza i giovani e la chirurgia è in grande sofferenza perché i giovani non scelgono più di fare il chirurgo. Serve un impegno, un impegno forte per dare buona formazione, certezze professionali e tutele”.

È proprio per ripartire dai giovani, illustra il presidente del congresso Acoi Gianandrea Baldazzi, che dalla giornata di domani avrà inizio, in contemporanea all’evento, un ‘Training Village‘, dove più di 100 chirurghi saranno formati sul campo assistiti da colleghi più esperti così da imparare nuove procedure chirurgiche e avvicinarsi all’uso di nuove tecnologie nell’ambito. Un’interessante novità per un congresso scientifico nazionale, nata dalla partnership tra Acoi e Johnson & Johnson.