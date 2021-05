Comunali, a Napoli deputati del M5s incontrano segretario e presidente del Pd

NAPOLI – È in corso un incontro in un bar di Posillipo, a Napoli, tra i deputati del Movimento 5 Stelle Alessandro Amitrano, Luigi Iovino e Gilda Sportiello, il segretario del Pd di Napoli Marco Sarracino, il presidente del Partito democratico Paolo Mancuso e la segretaria dei Gd di Napoli Ilaria Esposito per discutere delle prossime elezioni amministrative a Napoli. Lo apprende l’agenzia Dire. L’obiettivo sarebbe quello di rinsaldare i rapporti tra le due forze politiche in vista delle prossime comunali e testare la tenuta dell’alleanza Pd-M5s a Napoli in attesa che si individui il candidato sindaco della coalizione. Tra i nomi in lizza per la corsa a palazzo San Giacomo, insieme all’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi, c’è il presidente della Camera Roberto Fico.