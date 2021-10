Fotografano la scheda elettorale, traditi dal click dello scatto: due denunciati a Napoli

NAPOLI – Avevano immortalato la scheda elettorale i due uomini, un 19enne di Chiaiano e un 42enne di Marianella, denunciati a Napoli dai carabinieri per aver violato la legge che assicura la segretezza dell’espressione del voto nelle consultazioni elettorali.

I presidenti di due seggi di Chiaiano e Piscinola avevano chiesto ai due di lasciare, come previsto dalle norme, qualsiasi dispositivo elettronico prima di entrare in cabina. I due avrebbero assicurato di non averne con sé.

Nonostante le rassicurazioni, quando sono entrati in cabina hanno scattato una foto alla scheda elettorale senza premurarsi di silenziare lo smartphone.

I presidenti di seggio, ascoltato il click della fotocamera, hanno allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno identificato e denunciato i due, sequestrando loro i cellulari.