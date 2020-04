Vigili urbani aggrediti a Reggio Calabria per aver multato un uomo in giro senza motivo

REGGIO CALABRIA – “Se qualcuno ancora crede di essere intoccabile, in questa città, se lo deve togliere dalla testa. Non siete intoccabili nè per la legge, nè per il virus. Ieri alcuni dei nostri vigili urbani, una donna e tre uomini, durante un normale posto di blocco organizzato per garantire la sicurezza della nostra salute, sono finiti in ospedale perchè aggrediti violentemente da un automobilista proveniente da un altro Comune che non aveva alcun valido motivo per essere in giro“. Così il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha commentato l’episodio che ha coinvolto direttamente anche il comandante del Corpo dei vigili urbani.

“Questo tizio – ha aggiunto il primo cittadino reggino – ha deciso di regolare con calci e pugni il conto della multa fatta per aver guidato quando non doveva, persino con la patente scaduta e con la figlia a bordo. Una follia”. “Secondo il referto medico, gli agenti aggrediti ieri guariranno in due settimane – ha concluso Falcomatà – ma quando torneranno in strada continueranno a svolgere il loro dovere senza risparmiarsi, come sempre, andando incontro a incognite ed insidie”. L’uomo è stato sottoposto a fermo giudiziario in attesa delle determinazioni della magistratura.