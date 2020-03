Il coronavirus fa chiudere il Parlamento? De Petris (Leu): “No al voto online, resti in funzione”

ROMA – “In questo momento cosi’ difficile e drammatico per il Paese il Parlamento deve essere in funzione, per convertire i decreti, per fare tutto quello che serve per aiutare il Paese”. Loredana De Petris, senatrice di LeU e presidente del gruppo Misto a Palazzo Madama, lo dice alla Dire.

Il Parlamento quindi resti in funzione “utilizzando, certo, tutte le precauzioni, come ad esempio abbiamo fatto la scorsa settimana al Senato votando in modo scaglionato- spiega De Petris- utilizzando anche altre possibilita’, ma certamente non il voto online“.