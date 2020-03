Coronavirus, il Parlamento dice no alla chiusura. Lupi: “Noi come i medici”, Quagliariello: “Restiamo a bordo”

ROMA – Il Parlamento non puo’ chiudere. I parlamentari non possono lasciare la nave nel momento della difficolta’. Il presidente della Camera Roberto Fico mette in chiaro in un’intervista a Repubblica che se “tutti i cittadini stanno offrendo il proprio contributo per il superamento dell’emergenza, a fianco delle categorie che sono in prima linea giorno e notte, dai medici, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, ai lavoratori dei settori produttivi connessi alla filiera alimentare, a farmacisti, e volontari” allora il compito dei parlamentari “e’ aiutare queste persone”.



“Il Parlamento dev’essere in prima linea, non puo’ arretrare, come non arretrano i medici e altre categorie”, dice il primo inquilino di Montecitorio.

LEGGI ANCHE: Con il coronavirus il Parlamento rischia di chiudere, ma il voto a distanza divide la politica