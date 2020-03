Il coronavirus fa chiudere il Parlamento? De Filippo (Iv): “Non si può e non si deve fermare”

ROMA – “Il Parlamento non si puo’ e non si deve fermare”. Lo sottolinea Il deputato di Italia Viva Vito De Filippo che, interpellato dalla Dire, si dice “contrario a un’ipotesi di Parlamento sospeso o a procedure di riunioni dell’assemblea con altri meccanismi”.

“Ci sono piuttosto- osserva il parlamentare- possibilita’ diverse come quella di commissioni speciali che hanno potere legislativo ma sicuramente i parlamentari e il Parlamento devono essere a totale servizio del nostro Paese“.

“Dobbiamo fugare le paure, dobbiamo stare accorti e consigliare ai cittadini di stare a casa ma noi non possiamo non svolgere con dovere e diligenza la nostra funzione“, conclude De Filippo.