Luviso: “La leadership oltre l’autoghettizzazione”

ROMA – “Le 21 madri del ’48 ci hanno dimostrato come si potesse lavorare e raggiungere obiettivi e non svendersi”. A parlare, rievocando quel momento storico decisivo, è Elena Luviso, giurista informatica, giornalista ed esperta di crimini informatici, che ideato il progetto innovativo “Donne in gioco”, colonna portante del 70°anniversario Diritto al Voto delle Donne e che è tra le organizzatrici della presentazione di venerdi del libro della senatrice Binetti ‘La leadership femminile’.



“Tengo particolarmente a questo tema, ho 50 anni e ho iniziato a 17, e c’è stato un lungo silenzio generazionale dopo il movimento femminista di cui io stessa ho risentito. Il concetto di leader è sempre esistito, dopo il momento dalle madri costituenti e il movimento femminista e femminile è calato il silenzio. Questo evento di venerdi deve servire a fare da snodo per trasmettere alle nuove generazioni un messaggio sulla leadership femminile in ottica interdisciplinare, per saper fare da squadra”. Obiettivo è che “questo confronto sia un primo snodo per superare la stereotipia e l’autostereotipia, ovvero l’autoghettizzazione che ha portato alla frammentazione. È questo il vulnus” ha concluso la giornalista.