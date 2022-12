Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 dicembre 2022

VENERDÌ NERO, SINDACATI IN PIAZZA CONTRO LA MANOVRA

Venerdì nero per il trasporto pubblico e la scuola. Chiusi anche i benzinai. La protesta di Cgil e Uil contro la manovra manda in tilt diverse città italiane. Maurizio Landini attacca Giorgia Meloni: “Vedo un peggioramento rispetto al governo Draghi, si punta a dividere il mondo del lavoro e a non portare avanti la lotta all’evasione”. Secondo il segretario della Cgil il centrodestra non si confronta con le parti sociali, “ha preso le sue decisioni e non ascolta nessuno”, attacca. Al sindacato risponde il ministro Matteo Salvini che giudica gli scioperi “immotivati e ideologici”, e ringrazia Cisl e Ugl che non partecipano. Graffiante la replica di Landini: “Salvini non sciopera perchè non ha mai lavorato”.

PNRR, RESTANO 15 OBIETTIVI ENTRO IL 2022

Su 55 obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da conseguire entro il 31 dicembre, ne sono stati pienamente raggiunti 40. Lo annuncia il governo al termine della cabina di regia che si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi. C’è ottimismo sui 15 rimanenti, ma la settimana prossima è previsto un nuovo confronto tra l’esecutivo e la Commissione europea sullo stato di attuazione del Pnrr. Intanto, il governo prova ad accelerare sulla concorrenza: via libera al piano per i servizi pubblici locali, con più paletti alle società in house dei trasporti. Pronto il nuovo Codice degli appalti, anche se le semplificazioni introdotte preoccupano l’Autorità per l’anticorruzione.

PAPA FRANCESCO: VIRUS GUERRA PIÙ DIFFICILE DEL COVID

Pioggia di missili sulle città ucraine. Blackout in molte città del nord est come a Kharkiv e anche in Moldavia. Kiev è senza luce e senza acqua e i trasporti della metropolitana sono interrotti perché le stazioni servono come rifugio per i cittadini. Papa Francesco torna a parlare del conflitto: “Per il Covid si è trovato un vaccino- dice- per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Il virus della guerra è più difficile da sconfiggere perché non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano”. E intanto il Vaticano ha pagato 10 mila panettoni che sono stati inviati in Ucraina.

TWITTER, MUSK SOSPENDE ACCOUNT A GIORNALISTI

Twitter ha sospeso gli account di diversi giornalisti che seguono il profilo di Elon Musk. La mossa arriva dopo che il patron della piattaforma ha congelato l’account dello studente che aveva tracciato il suo jet privato. Alcuni dei giornalisti coinvolti lavorano per New York Times, Cnn e Washington Post. Stessa misura per l’account di Mastodon, piattaforma alternativa a Twitter. Duro il commento dell’Europa: “Le notizie sulla sospensione arbitraria di giornalisti su Twitter sono preoccupanti”. La Commissione esige il rispetto della libertà dei media e dei diritti fondamentali, e annuncia sanzioni in arrivo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it