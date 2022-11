Gf Vip, Wilma dichiara il suo amore per Daniele. Scenata di Elenoire: “Ha già una nonna”

ROMA – L’amore non ha età, e dentro alla casa del Grande Fratello ancora di più. A tenere banco nelle ultime ore, oltre ai casi di Covid registrati tra i vipponi, è l’interesse di Wilma Goich per Daniele Dal Moro. Tra i due è subito scattata una sintonia, nonostante la grande differenza d’età, ma ora sembrerebbe esserci qualcosa di più, almeno da parte di Wilma.

WILMA GELOSA DI NIKITA: “IO LA SCHIACCIO”

Nel corso della scorsa settimana la Vip ha dimostrato più volte di essere gelosa di Nikita Pelizon e delle sue esternazioni d’affetto nei confronti dell’ex tronista. “Io sono un carro armato, lei deve stare attenta perché io la schiaccio”, ha dichiarato Wilma commentando l’intesa tra i due con i compagni della casa.

“Sono un carro armato, la schiaccio. Mi vien da vomitare”

Elenoire ha camminato affinché Wilma potesse correre🥶

Daniele, darling ti chiuderò in una teca dai vetri oscurati, SAPPILO, lo farò per il tuo bene#GFvip #danieledalmoro #donnalisi #drojette #nikiters #salottiners pic.twitter.com/1YBRTPHy8I — Cali (@Cali_Gr) November 14, 2022

Antonino non lo commento più.



Wilma: “Io sono un carro armato, lei deve stare attenta perché io la schiaccio. E sai come? Perché adesso io vado da lui, lo guardo e gli dico ‘mi vien da vomitare”



MI SEMBRA DI VEDERE ELENOIRE 2.0

È TUTTO TOO MUCH! #gfvippic.twitter.com/zdU8o7LJ08 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 14, 2022

Durante la puntata andata in onda ieri sera ad indagare su quanto sta accadendo è stato Alfonso Signorini. “Io e Daniele ci guardiamo e sappiamo già tutto. Se avessi qualche anno in meno mi fidanzerei con lui. Ho dormito per vent’anni, mo’ mi so svegliata”, le parole di Wilma durante un confessionale mostrato in diretta. La Vip, interrogata da Signorini al riguardo, ha detto di sentirsi coccolata da Daniele e che la loro amicizia la fa sentire bene: “Lo andrò a trovare a Verona quando usciremo e conoscerò i suoi amici”, ha aggiunto. Dal Moro dal canto suo ha sottolineato quanto tenga al loro rapporto, aggiungendo che se non ci fosse una differenza d’età così grande l’avrebbe amata subito.

WIlma ha aperto il suo cuore… e Daniele ha raccolto tutta la sua dolcezza. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Q9emHWEBJD — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

LA SCENATA DI ELENOIRE A DANIELE: “TI SEI DIMENTICATO DI ME”

Elenoire Ferruzzi dallo studio intanto storce il naso e commenta stizzita rivolta a Wilma: “Lui una nonna ce l’ha già, ora ne avrà due– e poi rivolgendosi a Daniele- Ti sei completamente dimenticato di me, ora hai queste amiche tienitele anche fuori perché io non ci sarò”.

LA CONFESSIONE DI WILMA: “SONO INNAMORATA DI DANIELE”

Rimasta ‘sola’ in collegamento con Signorini è arrivata quindi la confessione di Wilma: “Io sono innamorata di Daniele ma mica mi faccio le fantasie”.

