Al Gf Vip il passato di Daniele Dal Moro, tra droghe e attacchi di panico: “Pensavo di morire”

ROMA – L’ex tronista Daniele Dal Moro si racconta al Gf Vip e mostra tutte le sue ferite. Nell’undicesima puntata del reality show, l’ex tronista di ‘Uomini e donne’ ha rivissuto insieme ad Alfonso Signorini alcuni episodi difficili del suo passato.

“Per avere bei ricordi devo andare tanto indietro, che ci crediate o no. Sono cresciuto da solo perché i miei genitori non c’erano mai– ha rivelato ai compagni della casa, in una clip mandata in onda ieri sera- Ho sofferto molto la mancanza di una famiglia che capisse quali fossero i miei problemi”.

Quindi Dal Moro ha raccontato di essere entrato “in giri del cavolo” e di avere iniziato a fare uso di stupefacenti già a 14 anni. “Bevevo fino a sbronzarmi completamente. Non ero più una persona, ero un verme. Sai quante volte mi sono trascinato con le unghie fino a quella del piano di sotto per suonare. Mi apriva e mi chiamava l’ambulanza. Mia madre cosa mi poteva fare? Nulla. E quindi non le ho detto niente“.

Dal Moro ha poi raccontato di essere ingrassato fino a superare i 100 kg e poi di essere dimagrito fino a pesarne 47. “Volevo solo avere una vita normale”, ha rivelato tra le lacrime. Quindi un messaggio di speranza: “Quando tocchi il fondo, puoi solo risalire. So cosa vuol dire soffrire da solo e farcela in silenzio. La cosa che mi ha salvato è che dentro di me ho sempre avuto la speranza. Non bisogna perderla mai. Così ce la fai“.

GLI ATTACCHI DI PANICO

Dal Moro a Signorini ha quindi rivelato, pieno di commozione, che a 22 anni ha sofferto di attacchi di panico, “non mi permettevano di fare nulla. Ho vissuto nel dolore. Nei primi sei mesi sarò stato ricoverato circa cento volte e pensavo seriamente di morire ogni volta”.

LA LETTERA DELLA MAMMA

A riportare il sorriso sul viso di Dal Moro una lettera della madre che l’ex tronista ha letto in diretta, nella quale la donna lo rassicurava e incoraggiava: “Devi essere fiero, che ci importa del giudizio degli altri? Siamo felici dell’uomo che sei diventato”, le sue parole.

LA REAZIONE DI MARTINA NASONI

Il racconto ha colpito anche l’ex fidanzata di Dal Moro, Martina Nasoni che su twitter ha scritto: “È questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia finalmente venuto fuori il vero Dani! Avanti tutta! Good luck”. I due si sono conosciuti nella casa di un altro Gf, nel 2019, del quale Nasoni è risultata vincitrice. L’influencer è diventata famosa anche grazie alla canzone ‘La ragazza dal cuore di latta’ di Irama, presentata a Sanremo 2019. Il brano si si ispira alla storia di Nasoni, alla quale è stato impiantato un peacemaker all’età di 12 anni a causa di una cardiomiopatia ipertrofica.

