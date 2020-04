Tg Riabilitazione, edizione del 15 aprile 2020

‘IDO CON VOI’ PORTA A CASA OSTEOPATIA PER BAMBINI

Due brevi e semplici tecniche di osteopatia da imparare a casa con i propri figli, “per il rilassamento corporeo dei muscoli della schiena e della masticazione dei piu’ piccoli”. Questa l’attivita’ presentata da Alessandro Laurenti, osteopata dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), nell’ambito della task force del Miur ‘IdO con Voi’. Si parte dalla schiena, con la tecnica dei rami di abete, facendo scivolare le mani lungo tutta la schiena in maniera molto dolce, procedendo dal collo verso il bacino”. A seguire la bocca, dove “i bambini accumulano molte tensioni. L’esperienza clinica, illustra l’esperto, “ci ha insegnato che il massaggio del muscoli della bocca puo’ aiutarci”. ‘IdO con Voi’ è lo sportello che con psicotepeuti, medici, logopedisti e terapisti della riabilitazione, fornisce indicazioni e consigli alle famiglie con bambini aventi disagi psicologici o disturbi dello sviluppo, per supportarli in questa fase d’emergenza con 4 video-tutorial al giorno.

AISM: 6 VIDEO TUTORIAL PER LE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA

Sei i video tutorial messi a disposizione gratuitamente dall’Associazione italiana Sclerosi Multipla pensati per dare alle persone, affette da questa malattia, la possibilità di svolgere sedute riabilitative a distanza ed esercizi fisici. Tutti i materiali sono stati ideati e preparati da fisioterapisti e operatori esperti di sclerosi multipla del Servizio Riabilitazione Aism Liguria. “L’attuale emergenza- spiega Giampaolo Brichetto ds del Servizio Riabilitazione Aism Liguria- non consente alla maggior parte delle persone con SM l’accesso ad alcuni servizi importanti. Noi abbiamo fornito soluzioni utilizzabili a distanza”.

RSA TORRE DELLA ROCCHETTA: NESSUN COVID, PROSEGUIAMO NORMALI ATTIVITA’

L’Rsa Torre della Rocchetta del Gruppo GVM Care & Research ad Albuzzano (Pv) è una sorta di ‘isola felice’: non si registrano positivi Covid. L’agenzia Dire ha chiesto a Gabriella Guarnaschelli, fisioterapista della struttura, quali protocolli riabilitativi sono stati attuati e in generale alcuni consigli per mantenersi in esercizio in età avanzata quando la pandemia impone a tutti di stare a casa.

MAGGIORE (FELDENKRAIS): NOSTRO LAVORO PREGIUDICATO DA EMERGENZA COVID

L’Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais (Aiimf), che si occupa di educazione motoria e della cura della persona, attraverso la voce di Carlomauro Maggiore, insegnante del metodo Feldenkrais di Palermo, racconta all’agenzia di stampa Dire la condizione lavorativa difficile per lui e per suoi colleghi in questo periodo di emergenza Covid.