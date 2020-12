È morto John Le Carré, maestro di romanzi di spionaggio

“Con grande tristezza devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John Le Carré, è morto sabato 12 dicembre 2020, dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia”. Con queste parole l’agente letterario Jonny Gellar ha annunciato pubblicamente la scomparsa del grande scrittore britannico all’età di 89 anni.

David J. M. Cornwell aveva cominciato la sua lunghissima carriera come insegnante all’Unioversità di Eton, prima di assumere, nel 1959, il ruolo di funzionario del ministero degli Esteri inglese ed infine diventare un agente segreto per il MI6. Fu proprio quest’ultimo incarico ad ispirare il personaggio di George Smiley, protagonista di tantissimi romanzi di spionaggio ambientati durante la guerra fredda. Tra i titoli più noti: ‘La talpa’ del 1974, ‘Tutti gli uomini di Smiley’ del 1980, o ‘La casa Russia’ del 1989.

Cornwell lascia quattro figli e la moglie Jane.