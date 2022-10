Mondiali pallavolo, il Brasile ferma le azzurre: sabato la sfida Italia-Usa per il bronzo

Foto Credits Galbiati/Fipav

ROMA – Sarà Serbia-Brasile la finale dei Mondiali femminili di pallavolo, in corso in Olanda e Polonia. Si ferma infatti in semifinale il percorso dell’Italia, battuta dalle sudamericane 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-19). Le azzurre sfideranno gli Stati Uniti nella finale per il bronzo. L’appuntamento è per sabato 15 ottobre alle ore 16.00 ad Apeldoorn, in Olanda.

Venti anni fa, quando il Brasile veniva eliminato ai quarti di finale dei Mondiali, disputati in Germania, dalla Cina, le azzurre del ct Marco Bonitta vincevano il titolo battendo gli Stati Uniti in finale per 3-2. Ieri le azzurre allenate da Davide Mazzanti hanno trovato un Brasile a tratti insuperabile, guidato da una Rosamaria straordinaria. Finisce 3-1 per le sudamericane, ma l’Italia può anche recriminare, perché in troppi momenti della partita ha commesso errori che hanno condizionato l’andamento dell’incontro. Come nel terzo set, quando le azzurre hanno la palla del 2-1 ma la sprecano. Il botta e risposta dei primi due set, 25-23 e poi la risposta azzurra con un meritato 25-22, non si ripete. Anzi. L’Italia soffre muro e difesa verdeoro, si riprende, rialza la testa, ma pur non mollando subisce la pressione avversaria. Arriva anche sul 21-21, Egonu ha anche il pallone del set point ma lo spreca malamente. Il Brasile, però, non perdona e mette il timbro sul 26-24.

Il quarto set è invece un incubo per le azzurre, fin dall’inizio. Le sudamericane, infatti, si portano subito sul 4-0, il risveglio azzurro, seppur in ritardo, porta il parziale sul 6-6. Con una determinazione maggiore delle azzurre, le ragazze di Zé Roberto premono e allungano fino al 15-7. L’orgoglio azzurro, unito ad un calo di tensione delle brasiliane, consente di risalire fino al 23-19. Ma non basta: il 25-19 chiude la contesa. Svanisce il sogno italiano di riportare nel nostro paese il titolo dopo quello del 2002. Ma ora appuntamento a sabato, c’è un Mondiale da onorare con la la medaglia di bronzo da contendere agli Stati Uniti.

ITALIA-USA: DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita sarà visibile su Rai 2 e su Sky (Sky Sport Arena, canale 204) e in streaming su Raiplay e Sky Go e Now.

MANFREDI: LE AZZURRE HANNO FATTO UN BEL PERCORSO

“Le ragazze hanno fatto un bel percorso”, ha dichiarato il numero uno della pallavolo italiana Giuseppe Manfredi, intervistato dalla Rai al termine della semifinale persa contro il Brasile per 3-1, ai Mondiali in corso in Olanda e Polonia.

“Hanno vinto la VNL”, ha detto ancora Manfredi sottolineando che il Brasile “è una grandissima squadra. Ci voleva un po’ più di fortuna. Comunque sono contento, ci hanno provato fino alla fine. Oggi non era giornata“. Sabato l’ultimo atto per le azzurre, con la semifinale per il bronzo in cui sfideranno gli Stati Uniti: “Sabato abbiamo ancora una partita da giocare- ha detto ancora Manfredi- Quest’anno è stato fantastico per la pallavolo”.

Anche l’azzurra Marina Lubian vede il bicchiere mezzo pieno: “Ovviamente speravamo di fare diversamente ma loro sono state brave- ha detto ai microfoni della Rai- A loro va tanto merito. Ora abbiamo un’altra partita da giocare e vincerla”. Le brasiliane, ha detto ancora, “sono state brave in tutto, va bene così. Conosciamo il nostro valore, va dimostrato”. Nella ‘finalina’ “andremo in campo con quello che sappiamo fare. Nessuno ci regala niente”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it