Lutto nel volley: morta a 29 anni Ana Paula Borgo

ROMA – Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Ana Paula Borgo, campionessa brasiliana che nella stagione 2021-2022 aveva ricoperto il ruolo di opposto nel Bergamo 1991. La pallavolista è morta a soli 29 anni in seguito a un tumore allo stomaco in stadio avanzato, che le era stato diagnosticato lo scorso settembre. A darne notizia la madre attraverso i social. “Ana Paula, a soli 29 anni, ha lasciato un grande vuoto in tutti. Il Volley Bergamo 1991 abbraccia il marito Carlos e tutta la famiglia Borgo”, è il messaggio di cordoglio della squadra italiana.

ANA PAULA BORGO

Ex giocatrice della Nazionale brasiliana, Ana Paula è volata in Europa nel 2020 per ampliare la sua carriera pallavolistica. Dopo l’esperienza in Turchia, è arrivata in Italia, dove ha indossato la maglia del Bergamo 1911 nella stagione 2021/2022. Poi a settembre 2022 una visita di controllo di routine e la diagnosi: un tumore allo stomaco in stadio avanzato.

Que tristeza! A ex-jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, Ana Paula Borgo, morreu aos 29 anos nesta quinta-feira (11). A notícia foi confirmada pela mãe da atleta nas redes sociais. "Jesus recolheu minha filha. Que dor, como amo você", escreveu Débora em seu Instagram.… pic.twitter.com/A5fNLGtP3Z — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 11, 2023