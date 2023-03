Torino capitale del volley, a maggio arrivano le Super Finals di Champions League

ROMA – Torino, e il suo Pala Alpitour, sarà la sede delle CEV Super Finals 2023. L’atto conclusivo della più importante manifestazione di volley per club del Vecchio Continente si terrà sabato 20 maggio nell’impianto che nel 2018 ospitò la Final Six dei Campionati del Mondo Maschili vinti dalla Polonia.



Nella Città della Mole Antonelliana si sfideranno dunque le migliori quattro formazioni d’Europa in due match che si preannunciano, come di consueto, davvero elettrizzanti.



Le CEV Champions League Volley Super Finals – che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona quando tutto il mondo era ancora alle prese con la pandemia.

“Il 2023 sarà un anno speciale per noi – ha dichiarato il presidente Giuseppe Manfredi -; come noto infatti organizzeremo ben due rassegne continentali con nove città coinvolte, tra le quali proprio Torino. Chiaramente le Finali della Champions League rientrano in un programma di promozione e di sviluppo della disciplina che non ci lascia indifferenti. La passata stagione è stata per noi indimenticabile, ma come FIPAV vogliamo che il nostro pubblico abbia la possibilità di assistere a un grande spettacolo il maggior numero di volte possibile. Siamo felici che la CEV ci abbia chiesto di essere co-organizzatori di un evento che si preannuncia davvero avvincente”.



“La CEV Champions League Volley Super Finals rappresenta al meglio il desiderio e la visione della CEV di offrire un’esperienza che combini lo sport d’élite con l’intrattenimento di alto livello e il coinvolgimento dei tifosi. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri amici italiani e con le autorità locali per offrire la migliore esperienza di pallavolo a beneficio di coloro che verranno a Torino e dei molti che seguiranno l’evento da lontano“, ha dichiarato il presidente della CEV Aleksandar Boricic.



Come da tradizione – e perseguendo la completa parità di genere – le due partite si disputeranno lo stesso giorno e nello stesso impianto con le formazioni vincitrici che si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1, 5 milioni di euro.