Pallavolo, rugby, karate, ciclocross e maratona, “Firenze casa dei grandi eventi”

FIRENZE – “Firenze ‘casa’ del grandi eventi sportivi”. Il Comune immagina così la città dopo la chiusura del torneo Atp di tennis (“Unicredit Firenze Open”) e con cinque eventi messi in calendario a novembre. Si inizia domani con una gara internazionale di ciclocross al parco dell’Argingrosso per proseguire con il campionato europeo di karate amatoriale (3-6 novembre al Palazzo Wanny). Il 12 novembre, allo stadio Franchi, si giocherà la partita Italia-Australia valida per l’Autumn Nations Series 2022 di rugby. Il 26, sempre il Palazzo Wanny ospiterà la settima edizione della Supercoppa italiana del campionato femminile di pallavolo che vedrà fronteggiarsi, in uno scontro ormai diventato un classico di questo sport, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, detentrice del trofeo, campione d’Italia in carica e vincitrice della Coppa Italia, e l’Igor Gorgonzola Novara, finalista di coppa. Si chiuderà il giorno dopo, domenica, con la Firenze Marathon.

L’assessore: “Ormai Firenze attrattiva per appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale”

“Firenze consolida la propria reputazione come la ‘casa’ dei grandi eventi sportivi: è ormai sotto gli occhi di tutti la sua attrattività e la capacità di organizzare di appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale”, sottolinea l’assessore allo Sport, Cosimo Guccione. “Il percorso di valorizzazione di Firenze nella scena sportiva nazionale e globale riserverà ancora grandi soddisfazioni: sono convinto che da queste manifestazioni potranno scaturire altre iniziative di rilievo per la nostra città”.

LEGGI ANCHE Rugby, Genova pronta ad accogliere gli Springboks: tra un mese sarà Italia-Suadafrica

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it