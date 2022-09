Vigili del Fuoco in piazza a Roma: “Subito nuove assunzioni”

ROMA – Vigili del Fuoco in piazza per chiedere rapidi interventi sul fronte assunzioni e risorse. Con lo slogan ‘Quale futuro per i Vigili del Fuoco?’ la mobilitazione nazionale di Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Confsal Vvf nasce “per denunciare – spiega Massimo Vespia segretario nazionale Fns- lo stato in cui versa il corpo nazionale”.

Il sindacalista spiega alla Dire: “Siamo pochi, siamo male distribuiti, abbiamo pochi mezzi. Occorre un intervento immediato da parte del Governo perché se in questo paese il soccorso è ancora un diritto allora qualcuno deve fare qualcosa, e per fare qualcosa intendo un piano di assunzioni immediato che porti l’organico ad almeno 40mila unità, perché – conclude Vespia – non ci devono e non ci possono essere in Italia delle zone che non sono coperte e raggiungibili dai Vigili del Fuoco”.

I SINDACATI: “SERVONO ALMENO 7.000 NUOVI VIGILI DEL FUOCO”

La richiesta dei sindacati è di portare da subito il corpo dai 33mila operativi attualmente disponibili a 40mila unità e portare il personale tecnico professionale da 2mila a 5mila. Tra le altre richieste: anticipare le assunzioni per turnover, ricevere subito tutti i sei scatti stipendiali, già finanziati dalla legge di bilancio 2022, aprire il tavolo per rinnovo del contratto 2022-2024, scaduto da otto mesi, riaprire la legge delega, avviare un progetto di Protezione civile “adeguato alle necessità del Paese e dei cittadini, che riconosca a pieno il ruolo fondamentale dei Vigili del Fuoco, fermo restando l’incardinamento dei Vigili del Fuoco presso il ministero dell’Interno”.

Il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, su Twitter assicura “sostegno e condivisione alla mobilitazione dei Vigili del Fuoco, un Corpo dello Stato fondamentale per la sicurezza dei cittadini e del paese. Va rinnovato il contratto, potenziati gli organici, migliorati gli stipendi, tutelata la salute“.

