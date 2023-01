Proseguono le ricerche dell’uomo disperso nel cosentino

REGGIO CALABRIA – Proseguono in Calabria, nel territorio del Comune di San Nicola Arcella (Cosenza), le operazioni di ricerca di un giovane barese di cui non si hanno notizie dal 5 gennaio, giorno in cui si è allontanato dalla propria abitazione di Casamassima (Bari). La sua autovettura è stata rinvenuta nel comune cosentino.

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e del distaccamento di Scalea, sono impegnate da giorni con supporto di Unità di comando locale, personale Topografia applicata al soccorso e nucleo cinofili dei vigili del fuoco della Basilicata.

E’ stato attivato anche l’elicottero Drago Vf del reparto volo di Salerno che si affiancherà alle ricerche.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it