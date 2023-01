Incidente col parapendio in Sicilia: muore istruttore di 51 anni

PALERMO – Tragico incidente sulle montagne tra Castelmola e Taormina, sul versante ionico della provincia di Messina: un uomo ha perso la vita e una donna è rimasta ferita in un incidente con il parapendio che si è verificato nella tarda mattinata. Lui, Alessandro Melfa, era un istruttore di parapendio, e questa mattina stava facendo parapendio insieme ad una allieva, la donna rimasta ferita e recuperata con l’elicottero.

Stando alle prime ricostruzioni, il parapendio avrebbe urtato contro i fili elettrici dell’alta tensione. I due si erano lanciati da Monte Venere, a Castelmola.

L’INTERVENTO DELL’ELICOTTERO

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare mentre il 118, giunto sul posto, ha dovuto chiedere l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. La zona dell’incidente, infatti, è molto impervia e irraggiungibile via terra per i sanitari. A questo punto l’intervento dei vigili del fuoco in elicottero, che hanno recuperato la donna e l’hanno trasportata in ospedale: è stata ricoverata in codice rosso e le sue condizioni sono molto gravi.

